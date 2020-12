Dans «Morbid: The Seven Acolytes», on incarne une pauvre âme sans nom, dernière survivante des Indéfectibles de Dibrom. Sa vie entière est vouée à une seule tâche: terrasser les sept Acolytes, des individus maudits et surpuissants possédés par des divinités malfaisantes. Glauque, crasseux et malsain: il semblerait qu'un air de Lovecraft plane sur l'univers de ce titre, qui s'inspire des mécanismes de «Dark Souls» en les transposant dans des environnements détaillés et pixélisés en 2D de bonne facture. Fichtrement jolie, l'oeuvre de Still Running pêche sur deux points essentiels. Le scénario nébuleux embrouille l'esprit et la jouabilité souffre d'un manque flagrant de diversité et n'évolue pas d'un iota au fil de l'aventure. Dommage, car il avait tout pour réussir.