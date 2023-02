Football: Giovanni Sio sauve le FC Sion et Fabio Celestini

Balotelli titularisé par Celestini

Ce que l’on a d’abord vu? Une équipe qui en voulait plus que l’autre - on vous laisse deviner laquelle. Winterthour combinait mieux, Winterthour jouait mieux et plus vite aussi que son hôte, trop souvent dépassé. Les actions chaudes se multiplièrent et sur l’une d’entre elles, la main de Schmied freinait un essai de Ardaiz pour un indiscutable penalty transformé par Ramizi. La chance des visiteurs fut de ne pas encaisser un second but tant la panique avait alors gagné leurs rangs.