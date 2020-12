Leur pause forcée de ce week-end a permis aux hommes de Fabio Grosso de privilégier la récupération et soigner quelques blessures. Une mauvaise nouvelle vient tout de même nuancer cet état de fait : Luca Clemenza a rejoint l’infirmerie et ne devrait pas être rétablis avant début 2021. Il est touché au genou. Il va alors rejoindre Patrick Luan, Guillaume Hoarau, Mattias Andersson et Arian Kabashi.