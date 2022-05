Football: Sion a eu chaud à Lausanne, il n’a plus besoin que d’un point

Lausanne quittera la Super League dans quelques jours. Mais avant ça, le club de la Tuilière a revisité une partie de son passé jeudi soir. L’époque du début de saison, plus précisément, où Zeki Amdouni n’était pas encore l’imparable gâchette qu’il est devenu en 2022. Celle où il n’y avait à peu près personne pour conclure les actions vaudoises. Face à Sion, le Genevois était absent, et ses coéquipiers ont arrosé de frappes les filets de protection au-dessus du but. Jusqu’à ce qu’un défenseur central, Simone Grippo, ne montre l’exemple. En vain.