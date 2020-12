Serey Die (g) et Sion n’auront pas tenu le choc face à Bâle et Kasami.

Chaque fois que le FC Sion se déplace à Bâle, une date émerge, toujours la même, celle du 2 août 1997, coïncidant avec la dernière victoire valaisanne au bord du Rhin en championnat. Ce jour-là, le visiteur entraîné par Alberto Bigon s’était imposé 3-1 dans l’ancien Joggeli grâce à un doublé de Pascal Camadini et une réussite de Didier Tholot. À l’époque, Christian Constantin était déjà le président d’une équipe qui venait de fêter le doublé quelques mois plus tôt.

Depuis, c’est toujours la même rengaine: les coaches défilent, parfois aussi vite que les saisons, les années s’égrènent, mais qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il fasse grand beau, que l’on joue à huis clos ou à guichets fermés, le résultat ne varie guère. Hormis la parenthèse enchantée de la Coupe en 2015, il en résulte une série négative qui, échec après échec, n’en finit pas de s’allonger (23 défaites et 10 nuls).

Avant cette nouvelle tentative de donner tort aux statistiques, Sion restait pourtant sur un succès contre ce même FC Bâle, a c quis 1-0 à Tourbillon le 8 juillet passé grâce à un but de Pajtim Kasami, passé depuis dans les rangs rhénans. Le club valaisan, dont les deux derniers déplacements s’étaient soldés par autant de couacs, le plus calamiteux étant celui de Vaduz (défaite 4-1), se devait donc de réagir afin de ne pas basculer dans la crise, pour de bon cette fois-ci.