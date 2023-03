Football: Sion a réagi pendant une heure, avant de sombrer contre Lugano

Constantin et le FC Sion n’ont pas été à la fête contre Lugano. Pascal Muller/freshfocus

Réaction, il y a eu. Pendant une heure, certes, mais elle a le mérite d’avoir existé. Si le FC Sion n’est pas qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, ce n’est au moins pas sans un quelconque honneur. Ça ne rend pas le moment plus joyeux, et encore moins plus glorieux, avec cette défaite 0-3 contre Lugano, mais il y a au moins une petite place à accorder au potentiel de cette équipe qui, cette fois, peut surtout avoir le regret de ne pas avoir concrétisé ses occasions. Et dans la période actuelle que vit le club sédunois, n’avoir qu’à mentionner l’histoire d’un match, c’est déjà quelque chose de positif.



Il faut dire que dans le contexte houleux, avec Christian Constantin sur le banc et sans Gradin Nord pendant vingt minutes, Sion était contraint de sérieusement se responsabiliser. Solide défensivement, mais pas dépourvue de ses intentions offensives, la formation valaisanne peut au moins se satisfaire d’avoir mis du piment dans ce match. Et d’avoir mis à l’épreuve Amir Saipi, le gardien luganais, qui a notamment vu une tête de Nathanaël Saintini finir pas très loin de son poteau, avant de devoir s’interposer sur un essai de Wylan Cyprien rien que dans le premier quart d’heure.

Un manque de confiance



Pendant une heure donc, c’était un nouveau monde: Mario Balotelli semblait concerné, au point d’incarner une menace réelle pour Lugano, même si ses nombreuses tentatives de frappes lointaines n’ont rien donné; Itaitinga était appliqué et faisait souffrir le côté droit tessinois; Reto Ziegler avait retrouvé une sérénité qui lui avait sacrément manqué depuis son retour en début d’année. Et une forme de solidarité, qui a souvent permis d’épargner Kevin Fickentscher, aligné dans les buts après le forfait de Heinz Lindner. Comme sur cette frappe d’Aliseda tout juste déviée de la trajectoire du but par le crâne de Dimitri Cavaré (45e).



Pour tout dire, s’il avait accumulé un petit peu de confiance ces dernières semaines, Sion aurait peut-être ouvert le score après la pause. Parce que tant Cyprien, bien décalé par Balotellli (49e), Musa Araz (52e) et Itaitinga (53e) avaient contribué à faire trembler le tenant du titre. Mais celui-ci a des ressources, et même s’il n’a pas tout maîtrisé, il a trouvé le moyen de faire basculer le match dans le bon sens: un très fluide jeu à trois – passe dans l’intervalle d’Aliseda pour Bislimi, qui remettait en une touche à Amoura qui finissait à bout portant – a permis aux Tessinois d’ouvrir le score juste après l’heure de jeu.



C’est peut-être ce que ne devait pas vivre ce Sion bien trop fragile mentalement. Ce but a ouvert les vannes pour Lugano, et réduit à néant les aspirations sédunoises. L’énorme manqué d’Amoura n’annonçait que le penalty qui allait être transformé peu après par Aliseda (à la suite d’une faute de Baltazar sur Espinoza). Avant la grosse faute de main de Fickentscher sur un centre-tir de Jonathan Sabbatini (81e). Tout compte fait, la tentative d’électrochoc de Christian Constantin n’est rien de plus qu’un échec.