Football: Sion a su profiter des circonstances au Tessin

On patientera avant d’affirmer que le défenseur tessinois est plus à l’aise dans l’axe (où il a joué l’entier du dernier exercice) qu’en tant que latéral (comme dimanche). Reste que son replacement s’est transformé en calvaire. Sion avait passé la première mi-temps bien loin de la cage d’Amir Saipi. 43e minute, coup franc de Denis-Will Poha, déviation de la tête d’Anto Grgic hors du cadre. Daprela hésite, il tend le pied, pousse le ballon au fond de ses propres filets. 0-1.

Trois balles arrêtées

Voilà pour la première bourde. La deuxième, c’est ce geste plus maladroit que méchant. L’image arrêtée rend un verdict difficilement contestable: le pied du Luganais frappe le genou de Poha. Carton rouge (57e). Et 2-0 pour les Sédunois grâce à Dimitri Cavaré sur le coup franc qui en découle. Anto Grgic l’a frappé malin, mais le positionnement adverse questionne. Et c’est poliment dit.