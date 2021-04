Football: Sion affronte Young Boys, Servette reçoit Lugano

La tâche ne sera pas évidente non plus pour une équipe genevoise, certes, en forme mais qui affronte des Luganais qui le sont tout autant. Les Tessinois restent sur deux victoires (sur Vaduz et surtout sur le FC Bâle) mais sont une formation qui à l'extérieur n'a perdu qu'a une seule reprise cette saison. Voici le classement si on tient en compte uniquement des rencontres jouée à l'extérieur.