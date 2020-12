Ayoub Abdellaoui a marqué le but de la victoire pour les Valaisans. Keystone

On ne s’attendait pas forcément à un spectacle emballant, lors de cette rencontre entre l’avant-dernier et le dernier de Super League, mais ceux qui ont choisi de suivre la partie entre Valaisans et Liechtensteinois ont quand même terminé déçus de leur fin d’après-midi de dimanche. Sion a mis longtemps avant de trouver la faille et trouvé un moyen de se faire contrer dans la foulée. Heureusement que le portier adverse a aidé Sion en toute fin de match …

Les hommes de Fabio Grosso sont pourtant bien entrés dans la partie, mais c’est à peu près tout ce qu’ils ont fait de bien en première période. Ils ont profité pour se créer quelques petites occasions, comme cette tête de Grgic sur corner (4e) et une frappe contrée de Bamert (15e). Pas de quoi affoler le portier Büchel, qui a en revanche tremblé sur la belle action que s’est créé tout seul Wakatsuki. Un pied s’est toutefois dressé devant lui (19e) et ç’a été à peu près tout.

Quand on pèche à la finition, les coups de pied arrêtés peuvent constituer une chance de débloquer une rencontre. Sauf que côté valaisan, on a surtout arrosé les tribunes derrière le but de la Principauté. Les incapacités de Grgic ou Iapichino à régler la mire sont devenues de plus en plus irritantes au fil des minutes, d’autant plus que Vaduz aurait pu ouvrir le score à la 24e. Simani, en très bonne position à la suite d’une longue touche, a toutefois vendangé sa reprise.

L’erreur de Büchel

La deuxième mi-temps de ce match au huis clos plutôt peuplé et avec des ultras venus lancer quelques encouragements depuis derrière un coin de tribunes n’a pas vu sa physionomie changer. Sion était toujours aussi limité par ses doutes du moment, qui ont fatalement rejailli sur les facultés techniques de ses joueurs. Il fallait voir la mine dépitée de Fabio Grosso, qui est certainement rentré chez lui légèrement enroué à force de houspiller ses ouailles en plusieurs langues différentes …

L’avant-dernier du championnat a donné un dernier coup de collier pour essayer d’arracher les trois points, mais la frappe de Grgic (62e) était bien trop molle. On a cru que la solution était finalement venue d’un corner enfin bien dosé, quatre minutes après une frayeur sur une action de Cicek (68e). Le cuir est retombé dans les pieds de Zock qui, à 8 mètres, a fusillé le gardien adverse.

Trois points, c’est tout? Pas encore, car sur la première action après le 1-0, Vaduz a combiné à trois dans la surface valaisanne et le soyeux Lüchinger n’a laissé aucune chance à Fayulu (75e). Un relâchement coupable et assez inquiétant quand on connaît la situation précaire dans laquelle se trouve le club de Tourbillon actuellement.

La troupe de Christian Constantin a fini par s’en sortir juste après les 90 minutes réglementaires, quand Abdellaoui a tenté sa chance de manière presque désespérée. Son envoi anodin a transpercé le pauvre Büchel, largement fautif en la circonstance. Sion en avait bien besoin, surtout qu’il a failli se fabriquer un auto-but à la 94e …