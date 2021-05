Football - Sion bascule dans l’irrationnel, il aura son barrage

Les Sédunois ont eu très chaud mais ils ont encore leur destin entre les mains pour se maintenir en Super League. freshfocus

Par où commencer? Les trois buts sédunois en 25 minutes. Le tas formé autour d’un Geoffroy Serey Die en transe juste avant de rejoindre les vestiaires à la pause, comme pour mieux se souvenir que Sion se trouvait à 45 minutes d’un truc assez ahurissant, mais que 45 minutes c’est long. Cet arrêt proche du miracle de Kevin Fickentscher, transformé en bouclier géant. Ce tacle défensif de Birama Ndoye qui se serait transformé en autogoal le reste du temps, mais pas ce soir parce que ce soir devait entrer dans la grande histoire complètement à part du FC Sion. À vous de choisir, au fond. Le fait est que les Valaisans ont une nouvelle fois fait basculer une soirée de Super League dans l'irrationnel.

L’ouverture du score RTS 2

Le plus cocasse, peut-être, c’est que Vaduz semblait avoir forcé le destin en ouvrant le score à Zurich dès la 2e minute. Dans ce cas de figure, Guillaume Hoarau pouvait bien inscrire le premier octuplé de sa carrière, Sion tomberait. Sauf que forcer son destin, en football, c’est un truc de Valaisans. Et comme par magie, lorsque Gaëtan Karlen a fait chavirer une première fois (9e) les 100 spectateurs admis à Tourbillon (qu’on vous laisse multiplier par deux ou trois pour être plus proche du chiffre réel), Zurich égalisait et envoyait Vaduz en Challenge League.

C’était une soirée comme ça, où les Sédunois se sont hissés dans un état second. Un peu comme à la Praille il y a un mois (victoire 5-3). Tout ce qui ne fonctionnait pas ces derniers mois a fonctionné. Tout ce qui entrait dans leur propre but est cette fois entré dans celui de l’adversaire. Et comme souvent, toutes les théories d’avant-match ont volé en éclat.

Le deuxième but de Sion RTS 2

Bâle aurait des motivations sérieuses pour venir chercher une victoire sans enjeu à Tourbillon? On ne l’a pas vu. Zurich serait complètement démobilisé et déjà en vacances pour accueillir Vaduz? Faux, là encore. Sion n’a rien montré à l’occasion de ses deux dernières sorties? On sait depuis longtemps que les Valaisans choisissent rarement la trajectoire lisible...

Une efficacité tombée de nulle part

Ainsi Sion s’est arrangé pour aller chercher le barrage. Une première fois grâce à un magnifique numéro entre Guillaume Hoarau, Baltazar Costa et Gaëtan Karlen, la finition signée ce dernier (9e). Une deuxième fois sur un centre du survolté Matteo Tosetti repris par Baltazar, alors que d’autres avaient déjà jugé l’action finie (34e). Une troisième fois par l'intermédiaire d’une perte de balle d’Albian Hajdari en position de dernier défenseur dont a profité Gaëtan Karlen (35e). Une quatrième fois sur une reprise de Guillaume Hoarau (58e). Quatre buts on ne peut plus différents. Un comble, lorsqu’on sait les problèmes de finition auxquels ont pu être confrontés les Sédunois.

Sion enfonce le clou RTS 2

Sion pouvait bien enfoncer un clou déjà défoncé, il n’en restait pas moins à la merci d’un renversement de situation à Zurich. Sauf qu’il devait être écrit quelque part que l’heure du club de Tourbillon n’avait pas encore sonné. Vaduz sombrait sur la pelouse du FCZ (1-4 au final) tandis qu’à Tourbillon, Baltazar s’est improvisé latéral dès la seconde mi-temps, l’oublié Yamato Wakatsuki a été rappelé sur un terrain, Arthur Cabral et ses camarades ont arrosé tout sauf les filets de Kevin Fickentscher. Non, vraiment, le FC Sion était intouchable vendredi.

4 à 0 pour Sion RTS 2