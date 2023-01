Football: Sion battu à la 94e pour la première de Celestini

L’entreprise pourrait prendre un petit peu de temps. Il y a déjà une patte Fabio Celestini au FC Sion, mais elle demande encore à être développée et peaufinée. Parce que pour la reprise dimanche à Tourbillon, Lugano a affiché une certaine facilité à mettre en exergue les imprécisions valaisannes. Les Tessinois l’ont emporté 3-2, grâce à un but de Zan Celar à la 94e minute.

Pourtant, Sion et Celestini semblaient se diriger vers un match nul 2-2 qui les aurait bien arrangés. Le méritaient-ils? Pas forcément, au vu de leurs imprécisions. Et quand Roman Macek a pu déborder pour aller servir Celar au deuxième poteau, il y a presque eu une forme de logique: Lugano avait déjà mené deux fois au score dans cette rencontre.

Il n’a d’ailleurs suffi que de trois minutes pour mettre en exergue ces limites. C’était en passant par le côté droit de la défense valaisanne.. Renato Steffen pouvait se débarrasser de Dimitri Cavaré pour servir Mohamed Amoura et ouvrir le score. À la demi-heure, les rôles se sont inversés, avec la même issue: un ballon de l’autre côté pour l’Algérien, qui échappait facilement à un Reto Ziegler emprunté et trouvait l’international suisse au centre pour le deuxième but.

Chouaref n’a pas suffi

Et puis, sur un but contre-son-camp malheureux d’Ousmane Doumbia, Sion a vraiment cru qu’il prendrait un point. Chouaref, forcément, était décalé et centrait dans une zone vierge de tout Sédunois. Mais, mal coordonné, l’Ivoirien de Lugano trouvait le moyen de mettre le ballon dans son propre but (76e). Fabio Celestini s’en serait contenté. Mais il ne peut se défausser: le 3-2 est dur, mais juste.