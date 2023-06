Football: Sion battu par le SLO et au bord du précipice

Giovani Bamba peut jubiler, le SLO est plus proche que jamais de la Super League. Pascal Muller/freshfocus

En 2012 et en 2021, les Valaisans avaient sauvé leur place à ce même stade de la saison et on avait fini, année après année et psychodrames après imbroglios médiatico-judiciaires, par les croire insubmersibles. Si mardi soir ils s’en sortent à la Pontaise, ça participera à la légende de ce club pas comme les autres. Mais au vu des derniers matches de la troupe de Christian Constantin, notamment face au 3e de Challenge League ce samedi, ça n’en prend pas le chemin. Et même quand Yassin Fortune a cru réduire le score chanceusement (75e), la VAR a annulé la réussite de l’espoir…

Il y a un peu moins de 5 ans, Lavdrim Hajrulahu était déjà venu l’emporter en Valais. C’était à Savièse, contre Sion II (0-2), en Promotion League. Cette fois, le capitaine stadiste affrontait la "une", mais le résultat a été le même (0-2 et 5-0 au retour quelques mois plus tard à Samaranch) et c’est pas mal grâce à lui. Car le défenseur central, solide ce samedi, a sauvé deux fois sur sa ligne à la 37e, devant Ilyas Chouaref et Giovanni Sio et ça a lourdement pesé sur le scénario de la partie.



Les ailiers du SLO très en vue

C’était là les seules tentatives cadrées des hommes de Paolo Tramezzani de la 1re période - et même quasiment du match… -, alors que le SLO avait déjà ouvert le score à la 26e par Liridon Mulaj, après que le ballon a transité à deux reprises à travers toute la surface de réparation valaisanne sans que personne n’intervienne. Le même Mulaj (10e), puis Mergim Qarri (32e) et aussi Albian Ajdini (40e) avaient inquiété Kevin Fickentscher avant le thé.

Le deuxième but est venu d’une jolie reprise du droit de Giovani Bamba, laissé bien seul au 2e poteau par un Reto Ziegler aux abois (58e). Fickentscher a ensuite vu un centre-tir de Mulaj longer sa ligne de but (62e) et une frappe d’Okou prise de 7 mètres s’envoler en direction de Veysonnaz. Pour le SLO, très bien en place et avec des ailiers qui ont fait passer une sale soirée aux latéraux adverses, les portes de la Super League semblent grandes ouvertes. Mais comme avec cet adversaire on ne sait jamais trop à quoi s’en tenir…