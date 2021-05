Football - Sion, c’est presque fait

Sauf que les Thounois ont plié sur deux des trois premières incursions de Sion. On reformule: les Bernois avaient hypothéqué une bonne partie de leurs chances de jouer en Super League la saison prochaine en moins d’un quart d’heure. Les deux fois, les Valaisans sont passés par les côtés, où régnait une désorientation totale dans les rangs thounois. Beaucoup de scénarios étaient envisageables pour le premier match de ce barrage, comme si souvent avec le FC Sion. Celui choisi n’a pas déçu par sa dimension imprévisible.

Le duel des frères stoppé

Les buts? Le premier a presque été fabriqué tout seul par Guillaume Hoarau. Ça tombe bien, c’est surtout pour ça que le Réunionnais avait été embauché. Il a ainsi prouvé que, même avec une année (aussi compliquée a-t-elle pu être…) de plus dans les jambes, il sait toujours le faire. Le centre de Dimitri Cavaré n’était pas forcément décisif, mais Guillaume Hoarau a fait valoir tout son sens du timing et son avantage de taille pour propulser un ballon de la tête du point de penalty au fond des filets. Jolie inspiration numéro 1 (13e).

L’autre jolie inspiration est arrivée deux minutes plus tard. Gaëtan Karlen, cette fois-ci. Le Valaisans a pris tout le monde de vitesse sur la gauche avant de décaler Matteo Tosetti, seul pour conclure. L’occasion de souligner deux choses. L’excellente fin de saison de Gaëtan Karlen, déjà, qui ne doit pas passer derrière les montées en puissance de Guillaume Hoarau ou Dimitri Cavaré. Et sa victoire dans le duel indirect qu’il livrait face à son frère. Le malheureux Grégory a effectivement dû céder sa place dès la 8e minute. Là encore, qui aurait pu écrire ce scénario à l’avance?

D’a ut an t plus que Thoune ne ressemblait pas à une bête fébrile. Son début de match a même été de très bonne facture, grâce à la patte de Dominik Schwizer sur balle arrêtée. Le souci a sauté aux yeux dès que les Sédunois ont pénétré la partie de terrain adverse. Et cette fragilité n’a pas quitté le pensionnaire de la Stockhorn Arena de la partie.