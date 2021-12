Football - Sion concède une défaite qui pose problème

Sous la responsabilité de Paolo Tramezzani, Sion serait-il vraiment plus efficace à l’extérieur, loin de Tourbillon? En s’imposant aussi bien à Genève (2-1 contre Servette) qu’à Lucerne (1-0), le club valaisan avait commencé une série positive, et surtout créé aussi une attente. Qu’il importait de justifier au moment de s’en aller défier un FC Lugano particulièrement difficile à manœuvrer chez lui, encore davantage depuis que Mattia Croci-Torti en a la charge comme en témoignait son invincibilité à domicile au coup d’envoi.

Dans une relative douceur, Sion n’a pourtant rien justifié du tout. Alors qu’on le pensait sur une pente ascendante, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Les Valaisans n’ont pas fait mieux que Lausanne et Servette, l’un et l’autre déjà battus cette saison à Lugano. Au-delà de la défaite, c’est la résignation avec laquelle les visiteurs l’ont acceptée, leur absence de révolte, qui interpelle.

L’inspiration de Custodio

Il faudra une géniale inspiration de Custodio, servant à l’aveugle Bottani, pour débloquer une partie tombée dans un doux ronron. Subtilement décalé, le No 10 expédiait une mine sous la barre, au premier poteau (40e). Moins de 360 secondes plus tard, Facchinetti pouvait placer une tête victorieuse en exploitant un centre du même Bottani. En deux actions d’école, Lugano venait de sanctionner les terribles approximations défensives d’un FC Sion manquant de rigueur.



A la reprise, Lugano n’eut plus qu’à gérer l’acquis, ce qu’il fit avec une certaine maîtrise et la complicité de son gardien, sauvant du pied devant Wesley. On vit certes davantage Sion mais également ses difficultés à produire du jeu et à se montrer dangereux.