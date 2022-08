Football: Sion confirme son renouveau à Tourbillon

Quand on s’appelle Sion, l’occasion de s’installer en tête du championnat, même provisoirement, ne se présente pas chaque année. La dernière fois que des Valaisans avaient trôné au sommet de la Super League, c’était durant l’été 2012, coïncidant avec l’arrivée de Gennaro Gattuso. Encore fallait-il cette fois disposer de GC, considéré comme le poil à gratter de ce début de championnat. Sion n’y est pas parvenu, perdant avec le carton rouge de Cavaré le bénéfice de tout ce qu’il avait réussi de bien jusqu’ici. Le point hautement mérité qu’il est parvenu à mettre au chaud témoigne cependant de l’état d’esprit d’un groupe plus solidaire que jamais.

À Tourbillon, les choses ont déjà changé et continueront de l’être comme le public a pu d’entrée s’en rendre compte. Le ballon n’est plus cet objet interdit dont il convient de se débarrasser au plus vite comme c’était encore le cas au printemps. Aujourd’hui, on préfère en jouer en soignant la manière. On ne s’est dès lors pas ennuyé, ce Sion new-look offrant un condensé de tout ce qu’il est capable d’offrir. Souvent en bien, parfois aussi en mal.