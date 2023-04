Football: Sion craque dans les dernières secondes à Lugano

Le FC Sion n’est pas parvenu à profiter de la défaite du FC Winterthour, battu la veille à domicile par GC. Alors qu’il avait l’opportunité de reléguer les Lions de la Schützenwise à quatre points en cas de succès, le club valaisan s’est incliné 2-0 à Lugano. Deux buts signés des remplaçants Valenzuela et Amoura en toute fin de rencontre, alors que la défense valaisanne avait jusque-là tout repoussé. Pour les visiteurs, qui avaient l’opportunité de prendre quelques distances avec la dernière place, c’est la fin d’une série positive qui les avait vus récolter 7 points en 3 sorties. Les circonstances, avec plusieurs blessés et deux expulsions, n’ont, il est vrai, pas favorisé leurs desseins.

Au sud des Alpes, Sion a ainsi été confronté à une cascade de forfaits. Aux absences prévues de Ziegler (suspendu) et des blessés Lindner (fracture du pouce), Moubandje et Itaintinga s’est ajoutée celle de Balotelli, en délicatesse avec ses adducteurs et avec lequel aucun risque n’a été pris. On ignore si Sion pourra récupérer son capitaine avant les échéances d’une semaine anglaise peut-être décisive, contre Bâle jeudi et à Zurich dans une semaine.