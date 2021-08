Football - Sion de déplace à Bâle pour briser une sombre série

Le FC Bâle semble déjà bien en place. Les Bâlois se sont imposés lors de la première journée de Crédit Suisse Super League face à Grasshopper (0-2) et se sont également débarrassés sans difficulté du Partizan Tirana. En trois rencontres officielles, les Rhénans ont inscrit 7 buts et n’en ont concédé aucun. Valentin Stocker et Arthur Cabral en ont inscrits 5 à eux deux.