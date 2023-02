Football: Sion demeure toujours aussi maudit à Tourbillon

Hornschuh et le FC Zurich ont battu pour la deuxième fois de la saison le FC Sion d’Itaitinga (à dr.) sur la pelouse de Tourbillon.

Le FC Sion ne s’est toujours pas réconcilié avec son public. Alors qu’il présentait déjà le pire bilan à domicile - avec seulement 8 points en 9 rencontres - de toute la Super League avant même le coup d’envoi, le club valaisan, dont le dernier succès fêté à la maison remonte au 15 octobre (2-0 contre Lucerne), n’a arrangé ni son cas ni sa cause en concédant un nouvel échec, le sixième de la saison, devant ses supporters.

Pour tout dire Tourbillon ressemble davantage ces derniers temps sinon années à une passoire qu’à une citadelle imprenable, cliché historiquement éculé n’ayant plus rien à voir avec la réalité. Ce nouveau coup d’arrêt sanctionne une formation peu encline à se faire violence pour inverser le cour des événements. Alors que les «remplaçants» de Tourbillon avaient l’opportunité de montrer leur valeur et de marquer des points, ils n’ont pas su répondre présent.

Sion paie un lourd tribut à ses suspendus

Généralement, un entraîneur compte surtout les blessés qu’il doit déplorer. En Valais, Fabio Celestini a lui dressé la liste de ses suspendus - ils étaient quatre (Cavaré, Cyprien, Grgic, Balotelli), probabablement un record à ce niveau-là - une liste sur laquelle figurait aussi le nom de Stojilkovic, son meilleur buteur dans le jeu, parti entre-temps à Darmstadt et sans lequel Sion va devoir apprendre à composer. L’un dans l’autre, cela faisait pas mal de monde à remplacer, donnant l’occasion au coach vaudois de se triturer les méninges pour bricoler un onze compétitif.

Résultat de ce brassage imposé? Associé à Schmied (préféré à Saintini), Ziegler a retrouvé sa place naturelle dans l’axe de la défense en même temps que le brassard de capitaine qui avait été le sien lors de son premier passage. Sur le terrain, il ne se passa longtemps strictement rien pour un Sion peinant à aligner deux passes de suite. Zurich allait en profiter pour placer quelques banderilles, et deux fois au moins (12e et 23e), Lindner devait sauver devant Dzemaili. Puis le visiteur s’abaissa au niveau de son hôte pour une période initiale déprimante, tournant à la purge. On allait guetter en vain une inspiration, une émotion, une occasion, limitée à une tête inoffensive de Chouaref au terme du seul mouvement valaisan construit (37e). Bien trop peu pour satisfaire une assistance trompée sur la marchandise à la pause.