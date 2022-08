Football: Sion: dix minutes de grâce pour faire imploser Zurich

Avec une charnière centrale et un gardien à ce niveau, il en faut beaucoup, énormément pour prendre à défaut le FC Sion. Zurich s’est cassé les dents toute l’après-midi sur ce «triangle» qui offre une sacrée base aux Valaisans. Cela dit aussi dans quelle partie du terrain s’est longtemps jouée la rencontre, mais Sion a fait l’éloge de la patience dimanche. Et quand est venue son heure, il a frappé avec un opportunisme mêlé d’un certain brio. Rendu final: 3-0!

À en juger par la première mi-temps des deux ailiers du 4-3-3 sédunois, il fallait croire fort en ces principes pour ne pas l’ajuster à la pause. Paolo Tramezzani n’a pas montré le moindre signe de doute. Dix minutes plus tard, il en était récompensé. Aussi parce que le trio Heinz Lindner - Dimitri Cavaré - Nathanaël Saintini a constitué une garantie en or contre des Zurichois qui auraient sans doute mérité d’ouvrir le score.Tout s’est donc joué là, entre la 57e et la 68e minutes. Le concours de deux ou trois rebonds favorables a permis à Itaitinga d’ouvrir le score. Le Zurich chirurgical devant le but et dont on louait la défense à trois la saison dernière? On commence à comprendre qu’on ne le reverra plus.