Pour la venue d’un FCZ respirant lui aussi tout sauf la sérénité (avec une seule victoire obtenue lors de ses huit dernières rencontres), Marco Walker s’est décidé à mettre des centimètres avec le retour en défense de Léo Lacroix (1m97), que l’on n’avait plus vu depuis le 13 février et 60 secondes jouées contre Saint-Gall, et la première titularisation de l’année de Guillaume Hoarau (1m92), lequel n’avait plus été aligné au coup d’envoi depuis le 2 novembre à Vaduz, lors d’une cuisante défaite 4-1 qui l’avait contraint à abandonner ses camarades après une demi-heure sur blessure... Autre revenant: Christian Zock, éloigné des terrains depuis six semaines. Un coup de sac qui reléguait sur le banc Jan Bamert, Anto Grgic et Roberts Uldrikis, tous titularisés dans la Principauté une semaine plus tôt.