Football

Sion doit se contenter d’un petit point

A Tourbillon, le club valaisan n’a pu faire mieux que match nul face à Lugano (1-1). La pauvreté de son jeu inquiète toujours.

Avec la venue du FC Lugano ce dimanche, Sion abordait une semaine de vérité qui le verra encore se déplacer à Lucerne mercredi avant de recevoir Thoune samedi. Il ne pouvait pas plus mal la débuter. Que les Valaisans aient dû se contenter d’un match nul, voilà qui ne fait pas leurs affaires. Avec les victoires de Thoune et de Xamax, le club valaisan s’impose comme le grand perdant de la 32e journée dans la lutte pour le maintien. Devant son public, il est symptomatique de constater qu’il reste sur six échecs contre les Tessinois (3 nuls et 3 défaites). La dernière fois que Sion a battu Lugano à Tourbillon (2-0 le 13 mai 2017), Paolo Tramezzani était assis sur le banc des visiteurs!