Football - Sion échoue dans son opération du grand pardon

Pas de victoire pour Sion après le penalty réussi du Lucernois Lorik Emini. Martin Meienberger/freshfocus

Quand une équipe se fait humilier comme l’a été le FC Sion en Coupe (défaite 4-0 devant SLO), l’unique question qui importe est de savoir comment celle-ci réagira, si tant est qu’elle puisse le faire. Relever la tête, c’est peut-être devoir se faire violence , mais c’était surtout dans le cas présent une obligation. Aussi se demandait-on à quoi allait pouvoir ressembler la réception du FC Lucerne ce jeudi soir en clôture de la 7e journée. Et d’abord quel onze de départ Marco Walker allait-il coucher au coup d’envoi?

Dans ce brassage permanent, le coach a effectué de nouveaux choix, correspondant souvent à d’anciens postulats abandonnés, remettant ainsi au goût du jour une idée à laquelle il avait renoncé ces dernières semaines. À l’instar du retour de Hoarau, dont l’ultime titularisation remontait au naufrage bâlois (6-1 le 1er août). Curieusement, le Soleurois ne devait toutefois pas modifier son bloc défensif, relançant la bande des quatre qui avait failli samedi. Avec la volonté manifeste d’offrir à chacun d’entre eux une deuxième chance…

Encore Hoarau

On le sait, dans une soirée marquée par la grève des ultras, restés à l’extérieur du stade pour exprimer leur colère envers la politique de s billets nominatifs instaurée cette saison, Sion avait beaucoup à se faire pardonner. On l’a d’abord vu alterner le très préoccupant et quelques éclairs au milieu de la sinistrose ambiante (17e, tête de Schmied sauvée devant sa ligne par Badstuber, premières escarmouches signées Hoarau … ). En face, le remuant Ndiaye a fait suer la défense valaisanne, dont quelques relances ont pu faire peur. Après une sortie dans le vide qu’aucun Lucernois ne parvenait à exploiter (28e), Fayulu signait l’arrêt qu’il fallait devant le No 7, l’arbitre fermant les mains sur une possible main valaisanne.

Pour Sion, la délivrance allait venir de l’inévitable Hoarau, à la conclusion d’une partie de billard après avoir précédemment trouvé le poteau (42e), Bua ajustant ensuite Vasic, dont le renvoi profitait au géant des seize mètres. Un but fêté comme une petite libération. Dans tout (état d’esprit, jeu, intentions), il y avait alors du mieux.

Une main de Berdayes

La suite allait être plus équilibrée, plus compliquée à gérer aussi. Hésitant trop souvent sur le parti à suivre, Sion aurait pu doubler la marque et mieux respirer si Wesley avait remporté son duel avec Vasic (67e). Après un sauvetage désespéré de Fayulu devant Sorgic, une main de Berdayes sifflée par la VAR allait offrir aux Lucernois le penalty d’une égalisation frustrante.

Voilà plus de cinq ans déjà que Sion, qui restait sur des succès à domicile devant YB et Lugano, n’avait pas fêté trois succès consécutifs à Tourbillon. Entre le 10 avril et le 8 mai 2016, les Valaisans avaient même signé à l’époque la passe de quatre en disposant successivement de Thoune, Grasshopper, Lugano et Young Boys.

Cinq ans plus tard, Sion n’a pas réussi à laver l’affront de la Coupe. Ses joueurs n’ont plus battu Lucerne depuis cinq matches. On peut y voir l’aveu d’impuissance d’une équipe rattrapée par ses vieux démons.