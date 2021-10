Football – Sion écrasé à Zurich: et maintenant?

Coup d’assommoir

Mais Sion, que l’on voyait déjà couler, allait se rebiffer, faire longtemps jeu égal avec son hôte, parfois même plus. Une équipe qui joue contre son entraîneur et cherche à s’en débar r asser ne domine pas Zurich comme Sion a réussi à le faire en première période. Les occasions valaisannes devaient même s’enchaîner à un rythme él e vé. Ce que Wesley (12e, mauvais choix après une percée spectaculaire), lui-même (24e, en écrasant trop son essai) et Zuffi (30e, reprise dans le petit filet) avaient auparavant raté, Stojilkovic allait le réussir en exploitant un service de Marquinhos, lui-même lancé dans la profondeur par Keita. 1-1 à la mi-temps, Sion faisait alors le job en affichant une saine agressivité et un mental autrement moins défaillant qu’en d’autres circonstances.