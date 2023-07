Challenge League: Deuxième victoire pour Sion, contre Aarau

En fait, il a fallu attendre la 63e minute pour voir Timothy Fayulu se déplier et détourner un coup franc bien placé. Mais les supporters valaisans n’étaient pas vraiment là pour observer leurs protégés défendre avec sérieux. Ils attendaient une victoire, et ils espéraient lui voir associée la manière. Histoire de se dire que cette saison sera plus sympa à vivre que les précédentes.

Quel coup franc de Ziegler

Conclusion: les Sédunois ont passé le test avec une note plutôt bonne, sans atteindre l’excellence non plus. Celle-ci viendra peut-être. Et de toute façon, il est plus facile de se montrer patient avec une équipe qui gagne. Les hommes de Didier Tholot n’ont pas assiégé le but argovien. Leurs actions, ils les ont placées à intervalles réguliers. Un face-à-face perdu par Ilyas Chouaref dès la 6e, quelques frappes bien senties çà et là et, surtout, l’explosion de la 22e minute.