Football – Sion entrevoit l’exploit avant de tout perdre

Voici une semaine, Paolo Tramezzani n’avait que très peu sinon pas du tout apprécié la défaite du FC Sion à Lugano (2-0). Plus que le résultat, c’est l’attitude défaitiste de ses joueurs et leur manque de révolte qui l’avaient choqué, ce que le technicien n’avait pas manqué de faire savoir publiquement. « Je leur demande du caractère, quand même pas la lune » , s’était-il ainsi exclamé en milieu de semaine.

Ce que le coach de Tourbillon attendait surtout de voir, c’était une réaction d’orgueil à Berne, terre pourtant maudite pour le visiteur chaque fois que celui-ci s’y aventure pour le compte du championnat. C’est si vrai que les Valaisans n’ont plus battu YB chez lui depuis le 17 août 1996 (30 défaites et 5 nuls devaient suivre).

Le bijou de Stojilkovic

Au Wankdorf, les visiteurs ont connu un départ idéal et affiché un froid réalisme, exploitant les errances bernoises en défense. Après 270 secondes, Stojilkovic ne pouvait transformer un corner de Grgic mais sa reprise manquée rebondissait sur le mollet (?) de Ndoye qui, dos au but, voyait chanceusement le ballon terminer sa course au fond des filets pour le plus grand étonnement du buteur. Peu après le quart d’heure, Sion pouvait doubler la mise quand Bua servait Stojilkovic pour un numéro de haute voltige. Après avoir enrhumé deux défenseurs, l’attaquant-orfèvre ciselait un bijou qu’il déposait dans la lucarne de Faivre . Entre-temps, le portier neuchâtelois avait sauvé devant Bua, arrivé seul devant lui (10e).