Super League: Sion mène contre Lausanne à la pause, nul entre Servette et Bâle

Le dernier match entre Sion et le LS s'est terminé sur une victoire des Valaisans 1-0. Ce soir, Sion est plus que déterminé à éviter de terminer à cette place de barragiste, quand le LS est déjà condamné à jouer la Challenge League la saison prochaine. Toutefois, ce match reste un derby et le LS possède sans doute la motivation de faire transpirer son rival sédunois.