Quelles dix premières minutes terribles a vécu le FC Sion samedi. Les Valaisans s’étaient déjà fait passablement bousculer en semaine contre Servette. Là, on peut carrément écrire qu’ils ont été trimbalés.

Fabio Grosso n’avait pourtant pas procédé à de gros changements par rapport à la victoire de mercredi. Mis à part le remplacement d’Anto Grgic par Edgar André (sorti à la mi-temps après une performance insuffisante) et la titularisation de Roberts Uldrikis devant, l’équipe présente au coup d’envoi était la même.

Un coup dur de plus dans le sombre samedi soir vécu par FC Sion. Les visiteurs se sont en effet retrouvés menés au score depuis la 23e. La faute à une réussite superbe, qui ne devrait pas avoir trop de peine à obtenir le titre de but du mois de novembre.

Du côté de Sion pendant ce temps-là? À peu près rien. Et de ce rien a pourtant fini par jaillir un but. Geoffroy Serey Die a décalé Matteo Tosetti, l’ancien de FC Thoune a envoyé un centre aussi inattendu que millimétré dans la surface, Roberts Uldrikis trainait au bon endroit et la tête du Letton a fait mouche. 41e, 1-1.