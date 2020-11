Sion aura donc attendu la sixième journée pour fêter son premier succès de la saison. Il a coïncidé avec la venue de Servette et il a donc, pour les Valaisans, une saveur toute particulière.

Au moins autant agréable que ne doit être l’amertume pour les Servettiens, battus en ayant concédés deux buts évitables. En ayant dominé en vain, en ruminant un sentiment d’inefficacité qui s’installe de plus en plus.

C’est désormais Sion qui est septième au classement et Servette qui est huitième, à peine au-dessus de la barre. Le Servette-Lucerne de samedi, avec des Lucernois neuvièmes, vaudra déjà son pesant de cacahuètes.

Sion opportuniste

Les Grenat doivent prier pour voir Stevanovic (convalescent) faire son retour au plus vite si possible dans l’équipe.Le diable se niche dans les détails. Pour Servette, il a pris la forme d’une première erreur personnelle de Sauthier.

Karlen n’était pas dangereux, le ballon qui filait vers lui fuyait le but de Frick, mais Sauthier s’engageait sans retenue, provoquant un coup-franc. Toutes les balles arrêtées ne doivent pas terminer en but, mais il vaut mieux éviter d’en concéder quand cela n’est pas nécessaire.

Parce que dans la froideur de Tourbillon, ce coup-franc finissait sur la tête de Bamert, si mal tenu par Mendy. Deuxième erreur personnelle. But imparable en guise de punition.

Fickentscher en patron

Sans savoir comment se montrer percutant, Servette héritait du ballon, de la possession, les Valaisans s’attachant surtout à rester compacts en reculant. Et en se ménageant des actions de rupture.

Il faut dire ce qui est: les Valaisans se montraient plus incisifs au moment de porter le danger. Une réalité froide pour Servette qui s’est vérifiée après la pause une nouvelle fois. C’est à nouveau Clemenza qui a centré. Cette fois, il a trouvé la tête de Khasa, pas plus inquiété que Bamert. Même résultat, un but.