Un point face à Lucerne pour la première de Marco Walker sur le banc du FC Sion. (Martin Meienberger/freshfocus) freshfocus

Deux zones techniques, deux ambiances dimanche à la Swissporarena. Sur la gauche, celle du FC Lucerne, avec un Fabio Celestini particulièrement agité. L’entraîneur vaudois s’est plié, déplié, retourné vers son banc pour lui faire part de sa frustration. Il a grincé, grondé puisque, on l’imagine bien, son équipe n’a pas toujours montré une justesse technique à la hauteur de ses attentes.

À quelques mètres de là, il y avait Marco Walker, le nouveau coach du FC Sion. Lui avait surtout transpiré durant l’échauffement, n’hésitant pas à prendre part à un exercice de conservation avec ses joueurs. Durant les débats, par contre, le Soleurois s’est contenu. On l’a beaucoup entendu, mais l’homme est resté calme, cherchant surtout à relever le positif ou à replacer ses protégés. On peut tout à fait concevoir que c’est ce dont des Sédunois mal en point ont besoin en ce moment.

Walker fait dans la sécurité

D’ailleurs, le nouvel homme fort valaisan a fait dans la sécurité pour son premier match. Un 4-4-1-1 bien compact, davantage destiné à ne pas prendre de but qu’à en inscrire. Et puisqu’en face, les Lucernois étaient privés de leurs meilleurs buteurs (Louis Schaub, Dejan Sorgic et Marvin Schulz), une petite inquiétude demeurait quant au spectacle qui allait bien vouloir s’offrir aux suiveurs de cette partie.

Celle-ci a d’ailleurs grossi durant les vingt premières minutes. Peu de mouvements, peu d’espaces: bref, on était bien loin du 4-3 de la veille entre Lausanne et Saint-Gall. Reste que Sion dégageait tout de même une certaine forme de sérénité. Notamment parce que Geoffroy Serey Die a donné beaucoup de voix à mi-terrain (les oreilles de Lubomir Tupta sifflent probablement encore...). Notamment, aussi, parce qu’Anto Grgic a réalisé deux ou trois gestes de classe. De ceux qui peuvent tout à fait décanter un match.

Manque de solidité sur la longueur

Reste qu’en Valais, sérénité et fragilité ne sont jamais très éloignées. Si bien que le premier sérieux oubli a bien failli coûter l’ouverture du score aux visiteurs. Martin Frydek s’est retrouvé avec un boulevard sur la gauche, son centre a ouvert le but à Varol Tasar, mais l’ancien Servettien a manqué un cadre quasi déserté (26e). La réponse? Elle est intervenue quatre minutes plus tard, lorsque Matteo Tosetti (qui a retrouvé une place plus offensive sur le terrain, sur la droite du milieu) ne cadrait pas sa frappe à l’orée de la surface. Il y avait sans doute mieux à faire sur ce qui restera comme la seule réelle occasion valaisanne de la première période.

Le fait est que Sion n’a pas les capacités actuellement pour être solide de la première à la dernière minute. Ce qui devient un sérieux problème lorsqu’il se crée aussi peu de possibilités. Parce qu’il s’en retrouve particulièrement vulnérable. C’est d’ailleurs un miracle qu’Yvan Alounga n’ait pas forcé la décision à la 72e. Le buteur lucernois a trouvé la latte à la suite d’une offensive qui a complètement retourné les Valaisans.

Grgic bien servi par… Frydek

Et puisque les miracles existent, le FC Sion a fini par prendre les devants sans rien faire, ou presque. Martin Frydek s’est vu être pressé côté gauche et le latéral a totalement paniqué, envoyant un centre devant son propre but. À la retombée, aucun de ses coéquipiers, juste Anto Grgic, dont la reprise traversait de justesse la ligne de but (0-1, 76e).

Les Valaisans n’ont pas livré un mauvais match en Suisse centrale, mais le plan conservateur mis en place par Marco Walker aurait au moins dû permettre à Sion de gérer cet avantage tombé comme un joli cadeau. Au lieu de ça, Filip Ugrinic a pu égaliser deux minutes plus tard au milieu d’une forêt des joueurs adverses. La situation au classement ne permet plus aux Sédunois ce genre de faiblesse. En voilà, une belle occasion de gâchée. La 8e place reste à six longueurs, tandis que la lanterne rouge Vaduz se fait de nouveau des plus pressantes.