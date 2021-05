Super League - Ziegler marque sur penalty contre Sion

On l'a dit, en plus de devoir gagner ce soir, Sion espère une victoire de Servette face à Vaduz. Or, ce n'est de loin pas chose évidente tant Servette n'a plus de jus depuis plusieurs matchs en cette fin de Super League. A contrario de Lausanne qui se bat plus que jamais pour le podium. Les hommes de Contini ont toutes les cartes en mains pour passer l'épaule face à un faible Saint-Gall.