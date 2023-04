Football: Sion n’a pas eu de quoi piéger Bâle

Pas de chance pour Sion. Les Valaisans ont affronté le FC Bâle un jeudi soir. Le jour où les Rhénans prennent une autre dimension, généralement européenne, et où il devient un peu plus compliqué de les battre. Cela n’a pas manqué: le FCB l’a emporté 2-1 à Tourbillon.

Bâle alignait d’ailleurs la même équipe qu’à Nice en Conference League une semaine plus tôt. Même si cela ne fait pas tout, semble-t-il. Les Rotblau s’étaient en effet mis au niveau de la Super League. De par leur négligence, surtout. Pour deux bonnes actions, il y avait une passivité générale qui a permis à Sion d’y croire jusqu’au bout. Comme lorsque, juste avant la pause, Dan Ndoye s’est laissé devancer dans sa surface par Baltazar, sur un long ballon de Poha. Giovanni Sio pouvait alors réduire l’écart.

Mais Sion n’est pas pour autant une équipe sûre d’elle. Alors elle craque. Parfois sur un rien. Un coup franc excentré d’Andy Diouf, et c’est Andi Zeqiri qui coupe la trajectoire pour ouvrir le score (17e). Une anodine passe dans la profondeur de Michael Lang, et c’est Nathanaël Saintini qui se fait très naïvement avoir par la trajectoire. Cette fois-ci, Ndoye en profitait pour entrer dans la surface, puis éliminer une seconde fois Saintini avant de frapper du gauche et tromper Kevin Fickentscher (40e).