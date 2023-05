Football: Sion n’a pas réussi à obtenir le point qui aurait tout changé

Entre Paolo Tramezzani et le FC Sion, on en était resté sur une mémorable déculottée encaissée à domicile contre Saint-Gall (2-7), un triste samedi de novembre. Une gifle qui, à l’époque, avait coûté sa place au technicien italien, délogé pour la troisième fois du banc qu’il occupait à Tourbillon. C’est une autre claque, administrée cette fois par Servette (5-0), qui a valu au Mister, après l’éviction de David Bettoni, de reprendre son rôle au bord de la touche pour un quatrième passage destiné à sauver ce pouvait encore l’être, peut-être plus grand-chose en réalité.

Pour affronter Youg Boys, Tramezzani, conséquence d’une cascade de forfaits, certains forts suspects, a dû se résoudre à faire les fonds de tiroir pour réussir à aligner onze noms au coup d’envoi. Parmi les absents du jour, annoncés diplomatiquement blessés, figurait le «vacancier» Balotelli, revenu jeudi seulement du congé de quatre jours qui lui avait été octroyé et qui souffrirait des adducteurs. Il est aussi possible de penser que d’autres éléments, ne se sentant plus guère concernés par l’avenir du club à l’image de Cavaré et Saintini, se sont écartés d’eux-mêmes en prétextant quelques bobos. Si cela se confirmait, ce serait écœurant.