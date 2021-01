Le FC Sion avait terminé sa première partie de saison avec un nouveau gardien: Timothy Fayulu (21 ans), qui avait succédé à Kevin Fickentscher (32 ans) entre les poteaux valaisans après la déroute de Vaduz (défaite 4-1). Entre la fouge du premier et l’expérience du second, quel portier Fabio Grosso allait-il relancer à l’occasion de cette reprise anticipée?

L’absence du capitaine Serey Die, relégué au rôle de remplaçant au côté de Fickentscher et Hoarau, en était davantage une alors qu’il était illusoire de penser que le revenant Léo Lacroix, privé de match depuis plus d’une année, pouvait prétendre incorporer le onze de départ après une aussi longue éclipse.

Mauvaise opération

La suite fut un peu moins préoccupante, plus équilibrée aussi. Dès la reprise, un essai rageur du même Karlen frôlait le poteau gauche de Baumann avant qu’une déviation de Wakatsuki ne meure à côté du montant droit. Comme par enchantement, on vit des Sédunois plus entreprenants, plus agressifs et jouant plus haut. L’entrée de Clemenza suivie par celle de Serey Die fit du bien. Mais ce que Sion n’avait pas réussi à trouver jusque-là dans le jeu allait tomber suite à un penalty providentiel. Sifflé par M. Jaccottet lorsque Daprela déséquilibrait maladroitement Bamert. Le pied de Grgic ne tremblait pas, permettant à ce moment-là aux Valaisans d’abandonner la place de barragiste.