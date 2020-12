Sauf qu’après avoir déjà perdu Guillaume Hoarau sur blessure en fin de première mi-temps samedi à Vaduz, les Valaisans ont vu Luca Clemenza s’effondrer au beau milieu du terrain après… à peine plus de quatre minutes. « Serey, tu rentres! » Et voilà déjà l’ancien du FC Bâle de retour aux affaires.

Le 4-4-2 concocté par Fabio Grosso (avec les retours d’Ivan Martic, d’Anto Grgic et d’Itaitinga, ainsi que le repositionnement de Matteo Tosetti au milieu) s’est donc instantanément mué en un 4-1-4-1 un brin plus défensif. Il le fallait, probablement, au regard de la forme actuelle du FC Lucerne. Des Lucernois qui ont d’ailleurs bien failli être cueillis à froid par une relance a priori anodine de Kevin Fickentscher dès la 6e. Itaitinga s’est fait discret sur la gauche, a surgi dans le dos de la défense et s’est retrouvé seul face à Marius Müller. Enfin seul … s’il n’avait pas complètement raté son contrôle. Dommage.

Un semblant d’allant

Parce que la première mi-temps a ensuite surtout vu les hommes de Fabio Celestini mettre sous pression ceux de Fabio Grosso. Louis Schaub, Varol Tasar, Dejan Sorgic et Marvin Schulz ont combiné tant et plus, ont fait parcourir plus d’un frisson dans le dos des Valaisans, mais ont toujours pêché à la finition. De son côté, Sion aurait eu besoin d’un exploit individuel ou d’une action d’école pour faire la différence, ce qui a manqué (et toujours d’assez loin) de se produire.