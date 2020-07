il y a 1h

Football

Sion n’est plus barragiste

Les Valaisans sont repartis de Zurich avec un succès capital qui leur permet de quitter la 9e place. Servette est Européen et Xamax officiellement relégué.

de Florian Vaney, Zurich

Uldrikis a ouvert la marque pour les Valaisans. Keystone

Parce que le grand Letzigrund paraît bien vide lorsqu’il n’est garni que d’un petit millier d’âmes, une poignée de fidèles du FC Zurich s’étaient donné rendez-vous derrière l’un des grillages entourant l’enceinte.

Ceux-ci ayant l’avantage d’offrir une vue plutôt dégagée sur le terrain, les quelques supporters ont pu apprécier le spectacle tout en donnant de la voix, de loin. Ce n’était pas la Südkurve au complet, très loin de là, mais il faut savoir apprécier les petites intentions.

Parade de Fickentscher

Ce sont peut-être ces éclats de voix lointains qui ont donné la force aux Zurichois de se procurer la première occasion de la rencontre lors de la venue du FC Sion mardi soir. Et quelle occasion!

La troisième minute de jeu à peine atteinte qu’Ermir Lenjani faisait tout faux en position d’avant-dernier défenseur (pourtant à septante mètres de ses buts!). Le latéral gauche d’un soir tentait d’abuser l’arbitre en simulant un contact avec un adversaire. Plus d’un homme en noir aurait sifflé sur ce coup-là, pas Stefan Horisberger, qui permettait aux hôtes de partir à quatre contre un en direction de Kevin Fickentscher.

Le dénouement de cette phase de jeu? Une fantastique parade du gardien sédunois, qui s’est retrouvé au sol à une vitesse folle pour détourner l’envoi de Benjamin Kololli.

Réveil sédunois

Non, ce n’était pas exactement le visage et l’attitude qu’on attendait de Valaisans qui avaient l’occasion de quitter leur rang de barragistes en cas de succès. Et heureusement, cela n’a pas duré.

En fait, un premier quart d’heure un peu rude passé, les visiteurs ont livré une première mi-temps convaincante. Ce FC Zurich n’a plus rien d’un foudre de guerre depuis qu’il a été touché de plein fouet par l’épidémie? Vrai. Mais cela n’aurait rien eu de très surprenant non plus de voir Sion prendre ce match contre une formation mal en point un peu à la légère. Plus d’un souvenir douloureux de ce genre fait partie de l’histoire récente du club.

Itaitinga se montre

Sauf, on l’a dit, que les hommes de Paolo Tramezzani sont apparus à la fois appliqués et plutôt libérés mardi soir. Peut-être le signe qu’une véritable prise de conscience est en train d’apparaître. Ou peut-être, aussi, le résultat des rushs incessants d’Itaitinga.

On a moins vu le Brésilien après le thé, mais pardon, quelle première période! À gauche, au centre, l’ailier a fendu la défense zurichoise comme du beurre. Si bien que c’est un comble que l’ouverture du score ne l’implique pas.

Deux minutes après avoir vu Itaitinga traverser l’arrière-garde bleu e et blanche pour finir par buter sur Yanick Brecher, Ermir Lenjani s’est fait pardonner de son absence de la première action du match. Depuis la gauche, le numéro 33 adressait un centre parfait à destination de l’imposant Roberts Uldrikis. Le Letton n’est pas toujours l’homme le plus adroit dans les seize mètres, mais cette fois, son coup de tête ne laissait aucune chance à Brecher (34e). 0-1, un avantage bien mérité.

Stojilkovic conclut

Parce qu’il pensait sans doute avoir fait le plus dur, Sion en a nettement moins voulu après la pause. La fatigue? La gestion d’une victoire plus que capitale? On veut bien, reste que les Sédunois ne se sont pas franchement rendu service en transpirant de la sorte jusqu’à la dernière seconde.

Trop calculateur, le FC Sion a failli recevoir une punition exemplaire à plus d’une occasion. Mais son ange gardien veillant au grain, il s’est plus que jamais replacé dans la course pour le maintien. Quelles parades quand même, encore une fois, de Kevin Fickentscher. Pour une vilaine hésitation qu’il a bien rattrapé e par lui-même (face à Blaz Kramer), le dernier rempart a réalisé tous les arrêts nécessaires. De la 2e à la 90e minute.

Si Sion se maintient, il saura vers qui se retourner en premier. Au passage, Filip Stojilkovic a aggravé le score à la dernière seconde de la partie en contre. Dans le but vide, Brecher étant monté sur le corner de la dernière chance.

Le maintien, justement? Il comporte que les Valaisans réalisent des résultats au moins similaires à ceux du FC Thoune. Sauf que le calendrier des Bernois (Bâle et Zurich) paraît un petit peu plus abordable que celui de Sion (Young Boys et Servette). Les Sédunois n’ont pas fait le plus dur en venant à bout de Zurich, mais ils ont rempli leur mission. Un premier pas nécessaire.

Servette en Ligue Europa

Cette défaite zurichoise assure au Servette FC la quatrième place du classement et une place en Ligue Europa. Les Genevois, qui ont regardé le match de la soirée ensemble, ont semble-t-il bien fêté cette bonne nouvelle.

Les trois points valaisans ont aussi scellé le sort de Xamax, même si les Neuchâtelois ne se faisaient plus trop d’illusions. Avec neuf points de retard sur Thoune et Sion, ils sont officiellement relégués en Challenge League, deux ans après leur promotion.