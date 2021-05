Football - Sion n’est plus retenu que par un fil

Kevin Fickentscher le malheureux. Irréprochable, même plus que de raison, le gardien sédunois à Lugano samedi. Et pourtant, totalement impuissant. Au Tessin, le FC Sion a capitulé. La Challenge League se promet à lui, et le portier n’a même pas le droit de s’en vouloir. Dans cette défaite 3-1 comme dans le naufrage du FC Sion, Fickentscher n’y est pas pour grand-chose. Reste à savoir s’il pourra contribuer à un ultime sauvetage, vendredi contre Bâle, où Sion devra faire mieux que Vaduz pour terminer barragiste.

En attendant, comme contre Lucerne (1-1), le gardien a repoussé l’échéance. A l’image de cette parade devant Mattia Bottani dès la 5e minute. Et surtout de ce penalty de Reto Ziegler qu’il a repoussé, concédé sur une faute de main de Zock. Mais Fickentscher n’est a priori pas seul sur le terrain. Et pourtant, il l’était lorsqu’il aurait fallu suivre son arrêt. Aucun Valaisan n’était là. Ziegler, lui l’ancien Sédunois, était prompt pour donner l’avantage aux joueurs de Maurizio Jacobacci (19e).

Et puis, lorsque la défense de Sion avait suivi, c’était en sa défaveur. Comme sur ce deuxième but, une transition luganaise rapide et directe, où Sabbatini envoyait Gerndt en profondeur, lequel centrait devant le but. Le premier à couper? Léo Lacroix, pour dévier la balle dans son propre but à la 44e minute.