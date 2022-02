Football - Sion perd deux points à la 97e minute

Pour les Valaisans, la réception du FC Zurich devait servir d’utile juge de paix sportif. Et la réponse est sans équivoque. Quand il affiche de pareilles qualités de solidarité, Sion peut espérer réaliser des miracles. C’est ce qu’il pensait réussir en infligeant à Zurich sa première défaite depuis le 27 septembre à Bâle. Avant qu’un penalty sifflé par la VAR dans les ultimes secondes des arrêts de jeu (faute de Cavaré sur Gogia) n’offre aux visiteurs un point inespéré.

A Tourbillon, où le visiteur, porté par plus de 1000 fans zurichois ayant annexé le kop leur étant réservé et ses environs, n’était pas seul, l’ambiance et les chants descendus des gradins ont souvent suppléé la qualité du spectacle offert. Pour l’occasion, Tramezzani était revenu à une défense à trois en raison de la blessure de Ndoye, un système qu’il avait déjà expérimenté au début de son troisième mandat, contre ce même FCZ d’ailleurs.