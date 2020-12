Le défenseur valaisan Jan Bamert est dominé dans le duel aérien par le Lucernois Martin Frydek. KEYSTONE

Surprise dans la composition imaginée par Fabio Grosso samedi soir. Pour la première fois depuis février dernier, Kevin Fickentscher ne garderait pas la cage du FC Sion en championnat. Le rôle a été offert à sa doublure, Timothy Fayulu, pour qui il s’agissait seulement de la quatrième titularisation en Super League. Le Vaudois, qui n’a pas grand-chose à se reprocher depuis la reprise, payait ici peut-être les dix buts encaissés par les Valaisans lors de leurs trois dernières sorties.

Superbe arrêt de Marius Müller

Une demi-heure plus tard que prévu, à cause des chutes de neige qui ont forcé les employés de la ville à se démener pour déblayer le terrain , Sion avait rendez-vous avec un FC Lucerne qui l’avait avalé tout cru dix jours plus tôt en terres lucernoises. La partie s’était achevée par un 2-0 plutôt flatteur pour les Sédunois, tant la différence entre les deux équipes avait été visible ce jour-là.

Après une première parade de Timothy Fayulu face au bourreau du match aller Yvan Alounga, le FC Sion a enfin rendu la monnaie de sa pièce à ce FCL. Il a d’ailleurs fallu une grandiose claquette de Marius Müller pour empêcher Cleilton Itaitinga de trouver sa lucarne et ouvrir le score (6e). Sur un terrain qui a relativement bien tenu le choc malgré les conditions, Sion a livré sa meilleure des trois périodes disputées jusqu’ici face à la phalange de Fabio Celestini.

Sion en nette progression

Ce qui n’a pas empêché les visiteurs de dominer les débats, et d’obliger Fayulu à un petit miracle lorsque Dejan Sorgic, lancé à pleine vitesse, a pu adresser un tir à bout portant (30e). Le Serbe cadrait un peu trop sa frappe, la jambe gauche du dernier rempart valaisan traînait un peu par hasard au bon endroit et Sion a eu très chaud. Quoi qu’il en soit, les hommes de Fabio Grosso semblaient nettement plus convaincus par leur projet de jeu qu’il y a dix jours.

La preuve que le FC Sion se trouve de nouveau sur la pente ascendante? Sans doute. Ce sentiment est devenu encore un peu plus palpable lorsque Itaitinga a obtenu un corner en début de seconde période. Christian Constantin a particulièrement bien senti le coup. Le boss valaisan s’est levé de son siège, a jugé bon de lâcher un « on attaque ce ballon les gars, on attaque! » et Jan Bamert en profitait pour reprendre victorieusement le centre d’Anto Grgic (53e).

Une égalisation qui change tout

On commençait à apprécier le FC Sion de la première période, on a carrément aimé celui du début de la seconde mi-temps, solidaire et communicatif. Ça ne suffirait peut-être pas à faire lever les foules, mais l’impression laissée donnait le sentiment que cette équipe vit. Et c’est déjà beaucoup. Sauf qu’est arrivée cette égalisation venue quelque peu ternir le tableau et complètement changer la physionomie du match (72e). Une première frappe de Pascal Schürpf repoussée par Timothy Fayulu, Dejan Sorgic seul au rebond e n a profité. U n but un peu frustrant pour les Valaisans , bien que logique sur l’ensemble des débats.

Surtout que les Sédunois ont ensuite passé des instants très compliqués. Timothy Fayulu a dû notamment sortir le grand jeu à trois reprises ( 78e, 79e et 80e ) . L’occasion de souligner la très grosse performance du Congolais d’origine. Il y a parfois du bon dans les prestations du FC Sion, mais son habitude à devoir se reposer sur un grand match d’un de ses gardiens demeure un peu embêtante tout de même.

Tasar décisif

Ce qui devait arriver a fini par arriver, tant les Sédunois se sont liquéfiés à partir de la 70e minute. La sentence a pris la forme d’une frappe pure et limpide de Varol Tasar, tout juste entré en jeu (84e). Un plomb dans la lucarne qui coulait Sion, battu pour la quatrième fois de rang. Les défaites honorables ne font pas avancer.