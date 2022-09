Football: Sion qualifié sans trembler

Tout laissait d’abord croire que le FC Sion ne voulait pas revivre les mêmes petites frayeurs que lors de son premier tour, face au CS Chênois, le mois dernier. Dans leur meilleure formation et avec le bon état d’esprit, les Valaisans dominaient outrageusement un premier quart d’heure au cours duquel Rapperswil devait se contenter de courir après un ballon insaisissable.

Une suprématie totale qui ne débouchait toutefois sur rien de concret puisqu’un bon coup franc de Grgic passait de peu à côté du but saint-gallois (6e), qu’une superbe frappe de Chouaref était de justesse déviée par Yanz et que la percée de Stojilkovic était stoppée (irrégulièrement?) par un défenseur adverse (13e). Un petit soulagement pour le pensionnaire de Promotion League qui parvenait ensuite enfin à ébaucher une première offensive et à se procurer un premier corner. Sur celui-ci, Konan héritait du ballon dans la surface valaisanne mais sa frappe était détournée par Saintini (23e).