David Wesley prend le dessus sur l’Argovien Kevin Spadanuda, mais au final le FC Sion s’est fait battre 4-2 par le FC Aarau. Marc Schumacher/freshfocus

Le FC Sion prend plus que jamais un malin plaisir à être là où on ne l’attend pas. Alors, le sort réservé aux Valaisans mercredi soir en huitièmes de finale de Coupe de Suisse est-il vraiment surprenant? Pas vraiment, tant la logique voulait que les Sédunois s’imposent. Même si, d’un autre côté, Fabio Grosso semblait être en train de réussir à insuffler le début d’un brin de continuité dans les prestations de ses protégés.

Ce duel face à Aarau, sur un Brügglifeld recouvert d’une fine particule de neige, aura eu le «mérite» de sans doute régler le cas de la hiérarchie au poste de gardien. C’est un peu malheureux, tant Kevin Fickentscher a réalisé à nos yeux un très bon premier tour, mais son erreur de la 12e minute et les événements de la fin de match pourraient bien le projeter au fond du banc et donner le champ libre à un Timothy Fayulu déjà en avance. Parce qu’il faut bien le dire, le Vaudois a précipité le début de soirée compliqué des siens. La frappe dans un angle fermé de Kevin Spadanuda était peut-être piégeuse, mais celle-ci n’aurait jamais dû filer sous le bras du dernier rempart valaisan.

Un poteau de Clemenza sur coup franc

C’est dommage, parce que Sion n’a de loin pas livré une première demi-heure indigeste. Luca Clemenza aurait pu ouvrir le score dès la 8e minute et il n’a manqué que quelques centimètres à son coup franc de la 31e pour éviter le poteau et finir au fond. Le fait est que les visiteurs sont tombés sur un pensionnaire de Challenge League assez impressionnant pendant 45 minutes. Affichant une grande maîtrise technique, bien conscients que le jeu dans le dos de la défense valaisanne fonctionnait à merveille, les Argoviens méritaient amplement ce qui leur arrivait.

Ceux-ci n’avaient d’ailleurs certainement pas besoin d’évoluer à 11 contre dix dès la 40e. Jan Bamert n’avait cependant aucune excuse. Kevin Spadanuda l’avait pris de vitesse, sa faute de dernier recours valait bien une carte rouge, les affaires ne s’arrangeaient pas.

Un superbe penalty de Grgic

Mais vous a-t-on déjà dit que Sion adore se trouver où on ne l’attend pas? Bon, et bien les Sédunois ont pris la rencontre à leur compte à partir de là. Guillaume Hoarau, plutôt intéressant dans son rôle de pivot, a manqué une montagne au retour des vestiaires. Dans la foulée, Gaëtan Karlen s’effondrait dans la surface et offrait à Anto Grgic, sur penalty, son huitième but de la saison (62e).

C’est ici que le comble du match a bien failli se produire. Sion allait mieux, Aarau était étouffé et Filip Stojilkovic est passé tout près de jouer un très mauvais tour à son équipe. Le jeune Suisse appartient au FC Sion, mais il a été prêté à Aarau en début d’exercice. Et sur son premier ballon du match, il a expédié sa frappe à un cheveu du poteau de Fickentscher.

On a finalement vécu un vrai match de Coupe mercredi. La seconde période est un peu partie dans tous les sens. Si bien que les Valaisans ont cru avoir fait le plus dur à la 83e. Discret pour la première fois depuis son arrivée, le Brésilien Wesley s’arrachait tout de même pour envoyer un centre parfait à destination de Guillaume Hoarau. L’ancien meilleur buteur de Super League avait assez attendu, il pouvait célébrer son premier but sous le maillot sédunois. Oui mais! Quatre minutes plus tard, Liridon Balaj armait une frappe venue d’ailleurs qui venait mourir dans la lucarne. 2-2, Aarau emmenait in extremis Sion en prolongations.

Une prolongation prenante

Une prolongation prenante, à l’image de l’entier du match. La neige redoublait, la famille Constantin n’en finissait plus de faire les cent pas, Liridon Balaj voyait rouge à son tour (103e). Et finalement, ce dénouement un peu fou. Non pas un, mais deux buts inscrits en à peine deux minutes par les Argoviens entre la 112e et la 114e. On s’imaginait déjà la séance des tirs au but et le héros providentiel, Geoffroy Serey Die, dont tout le monde connaît la belle histoire lors du maintien de Neuchâtel Xamax en barrages il y a deux ans. L’issue aura été tout autre. On ne sait pas encore si cette édition de la Coupe de Suisse pourra aller au bout. Mais, pour sûr, ce sera sans le FC Sion.