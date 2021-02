Pour le FC Sion, qui n’a plus gagné au bord du Rhin en championnat depuis le 2 août 1997 (1-3), on pouvait se dire que c’était peut-être le bon moment d’affronter le FC Bâle chez lui. Tant le club rhénan peine à y imposer sa loi. Preuve en est que depuis le début de l’actuelle saison, tout le monde, ou presque, était venu lui piquer des points: outre l’épouvantail YB (0-2), Lugano (2-2), Zurich (1-4), Saint-Gall (0-0) et même Vaduz (2-2) ont tous pu profiter des largesses bâloises…

Mais alors qu’il avait déjà mal négocié les balles arrêtées lors de ses deux premiers affrontements de la saison contre Bâle (ce qui lui avait coûté quatre buts!), le visiteur allait une nouvelle fois craquer sur corner. Sur un service de Stocker, Cabral s’est retrouvé bien seul pour placer une tête imparable. Un grand classique dont Sion n’a pas su retenir la leçon. Une nouvelle erreur de marquage dans une défense aux abonnés absents coûtait le 2-0 cinq minutes plus tard: sur un centre venu de la droite cette fois, Kasami pouvait tout tranquillement doubler la mise avec la complicité du poteau. À défaut de faire l’inventaire des occasions valaisannes, on en était réduit à la pause à comptabiliser les cartons - déjà quatre - pour un FC Sion absolument inoffensif jusque-là (Lindner n’a jamais eu à intervenir).

La révolte des braves

Après avoir laissé son capitaine et deux autres joueurs au vestiaire, le visiteur entreprit de montrer autre chose, ce qu’il fit avec brio. Pour sonner la révolte des braves, on retrouvait Wesley, inscrivant de la plus belle des manières son premier but sur les pelouses helvétiques. D’une frappe du pied gauche, le latéral brésilien dépoussiérait la toile de Lindner et relançait les actions des siens.