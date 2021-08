Football - Sion ramène un bon point de Saint-Gall

Les Sédunois exultent après le but de l’égalisation inscrit par Guillaume Hoarau.

Dans un stade chauffé à blanc, le match a longtemps valu par l’ambiance régnant dans les gradins. Avec davantage de spectacle dans les tribunes, à l’image des ultras de l’Espenblock, en transe et portant leur équipe en sautillant, que sur la pelouse. Alors que la partie sombrait dans l’approximation, on a même vu le public se lever c omme un seul homme pour applaudir ses favoris au quart d’heure. Il aura fallu attendre la 38e minute pour voir enfin un premier arrêt de gardien, signé Zigi, se couchant pour stopper la reprise pas assez appuyée de Cavaré.