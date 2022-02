Football – Sion ramène un excellent point de Bâle

Le deuxième but de la journée pour Anto Grgic, sur penalty.

En retrouvant dimanche en début d’après-midi le Parc Saint-Jacques, le FC Sion connaissait à l’avance le tarif. Excepté la parenthèse enchantée de 2015 qui l’avait vu s’imposer en finale de la Coupe de Suisse (3-0 contre le club résident), le club valaisan ne s’y est plus imposé en championnat depuis le… 2 août 1997. À l’époque, un doublé de Pascal Camadini assorti d’un but de Didier Tholot avait permis aux joueurs entraînés par Alberto Bigon de l’emporter 3-1 dans l’ancien Joggeli. Depuis ce jour-là, Sion avait enchaîné les échecs, ses 36 tentatives suivantes s’étant soldées par 11 nuls et 25 défaites, à l’image du 6-1 encaissé le 1er août dernier lorsque Marco Walker se trouvait encore sur son banc.