Football: Sion remporte le derby des amis sans convaincre

À quinze jours du coup d’envoi de la nouvelle saison, et alors même que les équipes sont encore en pleine période de préparation, qu’est-on en droit d’attendre d’un banal match amical? La question a accompagné mercredi en début de soirée les retrouvailles entre Yverdon et le FC Sion, deux clubs qui ont renforcé cet été leur collaboration à considérer la ligne privilégiée existant dorénavant entre Tourbillon et le stade municipal… Pour preuve, la présence dans les rangs vaudois de trois ex-Sédunois: Sandro Theler, Mauro Rodrigues et Théo Berdayes, tout frais débarqués de la Porte d’Octodure pour s’asseoir sur le banc des remplaçants au coup d’envoi.