Football - Sion remporte le derby et enfonce Lausanne

Itaitinga et les Sédunois ont passé l’épaule en deuxième période, contre Archie Brown et les Vaudois.

Lausanne avait entamé la saison avec une défaite à domicile contre Saint-Gall. Il a bouclé l e mi-parcours du championnat avec une dixième défaite, concédée au terme d’un derby romand de très inégale valeur. Si la situation du club de la Tuilière, scotché au 9e rang et sous la menace directe de Lucerne, ne manque pas d’inquiéter, Sion entamera le troisième tour avec un confortable matelas de 9 points d’avance sur la place de barragiste. De quoi imaginer une deuxième partie de saison plus sereine que ce à quoi le public de Tourbillon était habitué depuis deux ans.

Animé dans les tribunes, où les deux kops - celui du LS avait pris place à côté du secteur bouclé qui lui était interdit - devaient se répondre, ce derby l’a aussi été sur la pelouse. Avec son lot de spectaculaires ratés et d’affolantes imprécisions techniques mais avec suffisamment d’occasions de part et d’autre pour dégeler le score en première mi-temps déjà.

Un sermon qui n’a pas porté ses fruits

Une semaine après son non-match contre Zurich, Lausanne, dont les joueurs avaient été sermonnés par Souleymane Cissé, a été le premier à se mettre en action mais son hôte a fini par trouver les solutions pour inquiéter Diaw. Bua (13e, en reprenant un corner de Grgic), Stojilkovic (32e, manquant son contrôle alors qu’il était idéalement placé pourtant) et Itaitinga (34e, frappe enroulée obligeant le gardien à se détendre) se ménagèrent les meilleures chances valaisannes. Puertas (11e), Amdouni (28e, à la réception d’un débordement express de Mahou), Mahou (35e) et surtout à nouveau Amdouni, trouvant le poteau droit de Fickentscher sur son splendide essai croisé de la 45e minute, auraient chacun pu trouver l’ouverture pour les visiteurs. Meilleur dans le jeu, Lausanne était alors pénalisé par son manque d’efficacité.

Inséparables, les deux équipes allaient le rester jusqu’à la 57e minute, moment choisi par Bua pour remporter son duel avec Kone et intercepter une passe en retrait mal assurée du défenseur. Le centre-tir du No 33 valaisan était repoussé par Diaw dans les jambes du malheureux Brown qui, en voulant dégager le ballon, poussait celui-ci au fond des filets. Un fait de jeu qui devait éteindre les v e lléités lausannoises. D’autant plus qu’à la 77e, Cavaré signait le geste de cette fin d’après-midi glacial en reprenant acrobatiquement un corner de Grgic. Match plié. Lausanne devra en faire plus et surtout se trouver un buteur sous le sapin de Noël pour échapper à son destin.