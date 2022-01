Football – Sion sauve l’honneur romand

Les Valaisans comptent désormais 12 longueurs d’avance sur la place de barragiste. Urs Lindt/freshfocus

On l’a suffisamment dit parce que cela délivre une tendance et que c’est donc important: réussir son départ permet à la fois de valider le travail effectué durant la préparation et de conditionner la suite, à tout le moins le début. En parlant justement de départ dans le nouveau millésime, Sion avait pris l’habitude de rater le sien avec une désespérante régularité depuis son retour en Super League (avec pas moins de 10 défaites et 3 nuls contre seulement 2 victoires fêtées depuis 2006).

La venue de ce Grasshopper qui l’avait déjà battu à deux reprises cette saison devait ainsi permettre au club valaisan de gommer ce décalage persistant entre la théorie et la pratique, en repartant enfin d’un bon pied. Il faut aujourd’hui croire qu’un nouvel état d’esprit souffle sur Tourbillon et que les choses sont en train de changer. Car plutôt que de retomber dans ses travers en refaisant le coup de la panne à son public, le club valaisan a signé une probante victoire lui permettant de doubler son adversaire du jour et de grimper au 6e rang. Après la défaite de Servette samedi au Letzigrund et l’humiliation subie en début d’après-midi par Lausanne, déclassé 5-1 par Saint-Gall à domicile, voilà qui permet au onze valaisan de magnifiquement sauver l’honneur des Romands.

But sur corner

A Tourbillon, Sion en a tout de suite beaucoup fait, ce qui ne devait pas l’empêcher de d’abord tâtonner, conséquence d’un manque de justesse et de pas mal d’incompréhension. De toutes les solutions possibles, ses joueurs ont souvent privilégié la mauvaise, ou la plus compliquée. Par conséquent, il manqua longtemps ce petit quelque chose – le geste juste et correctement dosé – qui transforme l’embryon d’une possible occasion en réelle chance de but.

Ce que Sion ne maîtrisait pas suffisamment dans le jeu, les Valaisans allaient le trouver sur balle arrêtée: corner de Grgic, tête décroisée de Bamert, brûlant la politesse à Loosli dans les airs pour inscrire sa première réussite du présent exercice à la demi-heure. Un grand classique du genre, superbement exécuté au demeurant, qui leur permettait de prendre les devants mais ne les mettait pas à l’abri d’un accident. Maître du ballon, GC bouclait la première période avec la possession (64%) mais un seul tir, non cadré de surcroît (contre cinq frappes locales, dont trois adressées entre les poteaux zurichois).

Une prestation encourageante

Rien n’était bien sûr fait, ce d’autant plus que la formation de Paolo Tramezzani devait prendre dès le retour des vestiaires le curieux et surtout dangereux parti de reculer pour mieux s’exprimer en contres. Cela aurait pu immédiatement marcher si Moreira n’avait pas repoussé le violent essai de Stojilkovic (57e) ou si surtout Grgic, pourtant absolument seul sur un centre d’Itaitinga, n’avait pas trouvé moyen de ne pas cadrer sa reprise quelques secondes plus tard…

Faute de parvenir à inscrire ce deuxième but qui pouvait le libérer, Sion allait continuer à vivre quelque peu dangereusement jusqu’à une inspiration géniale de Grgic, démarquant astucieusement Bua, dont la frappe détournée par le gardien ricochait sur Loosli pour l’autogoal de la sécurité (68e).

En affichant ses ambitions avant la reprise, Sion avait exprimé le double souhait de repartir à la conquête du jeu tout en offrant du plaisir à ses fans. Sa première sortie de l’année démontre qu’il en a pris le bon chemin. Confirmation attendue dimanche prochain à Bâle, où Sion ne gagne jamais en championnat pour faire simple (dernière victoire en 1997)