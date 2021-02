Super League: Sion se déplace à Bâle, Servette reçoit Lucerne et YB reçoit le LS

Dans les autres matchs, Servette reçoit Lucerne. Les deux équipes viennent de s'affronter mardi, les Lucernois l'avaient emporté 3-0. Les Genevois doivent réagir et montrer qu'ils ne se laisseront pas surprendre une seconde fois. Le LS, défait par Bâle à domicile jeudi, se rend à Berne pour affronter le leader du championnat. Le LS doit réagir pour rester dans la course à l'Europe mais pour cela il va falloir faire preuve d'un peu plus de réalisme offensif.