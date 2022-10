Football: Sion se déplace à la Schützenwiese sans Balotelli

2. Il ne reste d’ores et déjà plus qu’1 seul joueur de champ qui a disputé les 990 minutes de la saison en Credit Suisse Super League: le défenseur et capitaine du FC Winterthour Granit Lekaj, lequel découvre l’élite à... 32 ans! Gare toutefois au prochain carton jaune qui l’obligera au repos forcé. C’est d’ailleurs ce qui a mis fin à la série de Numa Lavanchy au FC Sion (900 minutes jusqu’à ce week-end). C’est maintenant le capitaine Anto Grgic le plus aligné en Valais (970, 1x remplacé)