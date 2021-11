Super League – Sion se frotte à Zurich… et à Piccolo

Bonsoir c't'équipe! Lourde tâche pour le FC Sion ce soir. Dès 18h, les Valaisans se frottent au FC Zurich qui carbure en championnat. A chaque fois qu'on commente le club de Constantin, on prend ses précautions et on vérifie qui est l'entraîneur. Résultat, c'est bien Paolo Tramezzani qui a repris l'équipe début octobre.