Football - Sion s’est fait hara-kiri

Dix jours plus tard, la même configuration, le même scénario, la même occasion de faire un pas peut-être décisif vers le maintien à condition de ne pas craquer… Au lendemain de la défaite des Liechtensteinois, battus 2-0 par YB non sans avoir fait souffrir le leader en ouverture de l’antépénultième journée, Sion se devait de battre Lucerne pour respirer mieux en laissant Vaduz derrière lui. Au moins les données avaient-elles l’avantage d’être claires au coup d’envoi…

Equipe reconduite

En face? Pas grand-chose sinon rien. La production offensive s’est limitée à un centre de Grgic que ni Karlen ni Hoarau ne purent dévier. Et à un ballon aérien relâché par Müller sans qu’Hoarau ne puisse s’en emparer (28e). Très clairement insuffisant pour une équipe condamnée à l’emporter, ce dont pouvait témoigner la statistique des tirs, très favorable à Lucerne (11 à 1, 59% de possession). Dans l’attente d’un but libérateur, tout cela avait été bien sûr terriblement crispant, source de tensions perceptibles jusque dans les tribunes.

Inévitable Tasar

Sion s’y employa avec l’énergie du désespoir et ce qui lui restait de lucidité mais d’abord sans trop y croire. D’où une curieuse et assez détestable impression: alors que Lucerne a joué pour l’Europe en délogeant Servette pour s’installer sur le podium, on n’a pas eu le sentiment que son hôte jouait lui pour sa survie en Super League et que ses joueurs étaient vraiment prêts à laisser leurs tripes sur la pelouse.